Salta un'altra prova del motomondiale: cancellato il Gp delle Americhe (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Salta un'altra prova del calendario 2020 del motomondiale: ufficiale la cancellazione definitiva del Gran Premio delle Americhe che si sarebbe dovuto correre ad Austin. Originariamente fra le prime gare in calendario e poi posticipato, il Gp delle Americhe paga la situazione attuale legata all'emergenza coronavirus e alle complicazioni relative. Gli organizzatori dell'evento e Dorna hanno però già iniziato a lavorare su possibili date da proporre alla Fim per lo svolgimento del Gran Premio nel mese di aprile 2021. Il Circuit of the Americas, che si trova nelle vicinanze di Austin, in Texas, ospita il motomondiale dal 2013.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

