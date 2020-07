Rossano Cochis, morto l’ex braccio destro di Renato Vallanzasca: “Nanu” colpito da un infarto a Vieste mentre faceva un bagno (Di venerdì 10 luglio 2020) Un tuffo in mare, forse un infarto, la morte. Se n’è andato facendo un bagno Rossano Cochis, 73 anni, ex braccio destro di Renato Vallanzasca. Conosciuto come “Nanu”, è stato uno dei componenti storici nella breve ma intensa storia criminale della Banda della Comasina che imperversò in Lombardia negli anni Settanta sotto la guida del Bel Renè. Cochis si trovava a Vieste, in provincia di Foggia, in vacanza con amici quando giovedì pomeriggio è deceduto mentre si immergeva nel mare a largo della costa garganica, durante una gita in gommone. L’uomo, secondo quanto stabilito dai primi accertamenti, è annegato o più probabilmente ... Leggi su ilfattoquotidiano

