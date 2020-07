Rose McGowan crede che Britney Spears le abbia chiesto aiuto usando messaggi in codice (Di venerdì 10 luglio 2020) Rose McGowan l’anno scorso ha espresso il suo supporto al movimento Free Britney. “Sono Rose McGowan e dico Free Britney. Adesso è tempo che lei sia libera e che viva la sua vita come vuole. Spero che stia bene, che sia tutto ok. Adoro vedere come i suoi fan la supportano, la amano e si preoccupano per lei. Mi auguro che alla fine tutto vada bene”. L’attrice di Streghe (che ha litigato con Asia Argento) ieri è tornata a parlare della Spears, perché crede che la principessa del pop le abbia mandato un messaggio in codice. La popstar ha pubblicato la foto di un cielo rosso ed ha scritto: “È così bello, il cielo sembra rosso, quasi come Marte ... Leggi su bitchyf

