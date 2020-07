Ronaldo Juventus, dalla Spagna: CR7 e Zidane di nuovo insieme (Di venerdì 10 luglio 2020) Ronaldo Juventus – Cristiano Ronaldo potrebbe riabbracciare Zinedine Zidane: questa l’indiscrezioni proveniente dalla Spagna, che sottolinea come le due superstar sarebbero vicinissime dal tornare a lavorare insieme. Le voci cominciano a girare, con i tifosi di un club francese letteralmente impazziti dopo aver appreso la notizia. CR7 di nuovo con Zidane: ecco l’idea del Marsiglia Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Fichajes.net” la nuova proprietà del Marsiglia starebbe lavorando per far ricongiungere le due stelle sotto i riflettori del Velodrome. Zidane al momento è col Real nelle vesti di tecnico, Ronaldo ha dichiarato di stare bene a ... Leggi su juvedipendenza

GoalItalia : ?? 10 luglio 2018 Tutto vero: Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus ?? - GoalItalia : Due anni fa l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ???? Il colpo del secolo tra leggende e retroscena ?? [… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi nel 2018: Cristiano Ronaldo diventa un giocatore della Juventus ???? #UCL - ItaSportPress : Cristiano Ronaldo, segnali importanti sul suo futuro: la Juventus è convinta - - Tunnietta : RT @salpaladino: Due anni l’ufficialità di Cristiano Ronaldo alla Juventus... uno dei giorni più emozionanti della mia vita -