Ronaldo esulta con la maschera di Dybala: la Juventus sbarca su TikTok e conquista il social con le imitazioni dopo i gol (Di venerdì 10 luglio 2020) La Juventus sbarca ufficialmente su TikTok e lo fa con un video che ha già conquistato il social nato in Cina. I giocatori bianconeri, a turno, esultano come farebbe il loro compagno di squadra “preferito” dopo un gol. Nel filmato, Paulo Dybala si impegna nell’esultanza di Cristiano Ronaldo, col salto e l’ormai famoso “siuu”. Il campione portoghese ricambia l’argentino con la maschera. L'articolo Ronaldo esulta con la maschera di Dybala: la Juventus sbarca su TikTok e conquista il social con le ... Leggi su ilfattoquotidiano

