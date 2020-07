Ronaldo celebra l’Europeo del 2016: “Il titolo più importante della mia carriera” (Di venerdì 10 luglio 2020) Cristiano Ronaldo, calciatore in forza alla Juventus, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un messaggio in ricordo dell’Europeo del 2016 vinto con il Portogallo. “Quattro anni fa abbiamo vissuto una giornata storica e unica per tutti noi! Per me è stato senza dubbio il titolo più importante della mia carriera!” Foto: Twitter personale L'articolo Ronaldo celebra l’Europeo del 2016: “Il titolo più importante della mia carriera” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

