Rompe due denti alla figlia e la tiene legata per 9 ore al seggiolone: arrestata madre 23enne a Catania (Di venerdì 10 luglio 2020) Una 23enne di Viagrande, nella città metropolitana di Catania, è stata arrestata dai Carabinieri e posta ai domiciliari in un’altra casa con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, estorsione, furto in abitazione ed uso indebito di carta di credito. La donna ha tre figli, due bambine di 5 e 2 anni e un maschietto di due mesi. Intorno a lei, secondo quanto riporta l’agenzia Agi, emerge un quadro di agghiaccianti maltrattamenti rivolti nei confronti della figlia di due anni, che avrebbe legato al seggiolone dalle 12 alle 21 per obbligarla a non muoversi mentre lei usciva di casa. La donna è accusata di ripetuti maltrattamenti nei confronti della minore, che avrebbe colpito spesso e con violenza, Rompendole anche due denti con un ... Leggi su tpi

emilio_lena : RT @Agenzia_Italia: Tiene la figlia di due anni legata per 9 ore al seggiolone e le rompe due denti #AGI - lilrosechestnut : @ailuigiuliaa @fergusonsoulx Però quella di Got dura più di due minuti, dopo un po' rompe ahahahah - dottzoidberg : @parallelecinico Pacca del barba alla Cannavacciuolo che quasi rompe una scapola all’arbitro ed è subito magia. Pec… - gaejimmy : RT @Agenzia_Italia: Tiene la figlia di due anni legata per 9 ore al seggiolone e le rompe due denti #AGI - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Italia: Tiene la figlia di due anni legata per 9 ore al seggiolone e le rompe due denti #AGI -

Ultime Notizie dalla rete : Rompe due Lega la figlia di 2 anni e le rompe i denti, agghiacciante storia di una donna finita ai domiciliari BlogSicilia.it DEADLY PREMONITION 2 - A BLESSING IN DISGUISE

Mi reco dunque in bagno ma la doccia è rotta, devo sistemare le valvole dell’acqua. Già, ma dove sono, queste dannate valvole? Ci metterò quasi due ore, “fumando” una sigaretta virtuale dopo l’altra f ...

Tiene la figlia di due anni legata per 9 ore al seggiolone e le rompe due denti

AGI - Per obbligare la figlia di due anni a non muoversi mentre lei usciva di casa l'avrebbe legata al seggiolone per 9 ore: dalle 12 alle 21. Non solo: spesso la colpiva con violenza, al punto di rom ...

Mi reco dunque in bagno ma la doccia è rotta, devo sistemare le valvole dell’acqua. Già, ma dove sono, queste dannate valvole? Ci metterò quasi due ore, “fumando” una sigaretta virtuale dopo l’altra f ...AGI - Per obbligare la figlia di due anni a non muoversi mentre lei usciva di casa l'avrebbe legata al seggiolone per 9 ore: dalle 12 alle 21. Non solo: spesso la colpiva con violenza, al punto di rom ...