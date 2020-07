RomAgricola: manifestazione rilancio azienda Castel di Guido (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “Il Comune di Roma dopo anni di gestione deficitaria di Castel di Guido, che ha prodotto negli anni milioni di euro di perdite che pesano sulle spalle dei romani, impugna il bando della Regione Lazio che permette di affidare la gestione dell’azienda fermando il continuo salasso della attuale gestione comunale. Il bando selezionera’ imprese, affidabili e di comprovata esperienza che si metteranno a lavorare per far funzionare un’azienda che e’ patrimonio della citta’ di Roma per farla tornare ad avere una redditivita’ che oggi non c’e’, attraverso attivita’ compatibili come: le produzioni biologica, i prodotti di eccellenza a chilometro zero ed una offerta di attivita’ multifunzionali, capace di generare lavoro e nuova occupazione”. ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : RomAgricola manifestazione RomAgricola: manifestazione rilancio azienda Castel di Guido RomaDailyNews