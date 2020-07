Roma, ufficiale: il terzo portiere Fuzato prolunga fino al 2023 (Di venerdì 10 luglio 2020) Daniel Fuzato, terzo portiere della Roma, ha prolungato il suo contratto con i giallorossi fino al 2023. “Questo rinnovo rappresenta una tappa importante della mia carriera. La fiducia che il club ha riposto in me mi inorgoglisce.” – ha dichiarato al sito ufficiale del club. Daniel Fuzato ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2023 #ASRoma pic.twitter.com/CQeUHps9Ui — AS Roma (@OfficialASRoma) July 10, 2020 L'articolo Roma, ufficiale: il terzo portiere Fuzato prolunga fino al ... Leggi su alfredopedulla

