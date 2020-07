Roma, ‘Mi ha scaraventata giù dal pullman’: la storia di Raffaella aggredita da un autista FlixBus (Di venerdì 10 luglio 2020) ‘Mi ha buttata giù dal pullman, mi ha presa a schiaffi’ – è questo quello che racconta Raffaella, la donna di Bari aggredita dall’autista su un FlixBus alla stazione Tiburtina di Roma l’8 luglio scorso. Tutto questo perché la donna, arrivata con largo anticipo, avrebbe chiesto all’autista di sedersi in un posto con il tavolino per lavorare durante il viaggio che l’avrebbe portata a casa a Bari, proprio con il pullman in partenza da Roma Tiburtina alle 11:30. Ma immediata è arrivata la risposta dell’uomo: ‘Il pullman è mio, decido io, vai sopra’. Da lì, spiega Raffaella alla nostra redazione, è iniziato il putiferio: ‘Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

