Roma, elicottero privato precipita nel Tevere: avviate le ricerche (Di venerdì 10 luglio 2020) Un elicottero privato è precipitato nel Tevere a Nazzano Romano, nei pressi di Roma. È successo nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, per cause che sono ancora tutte da accertare. Sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma per le ricerche delle persone a bordo del velivolo. L’elicottero, a quanto sembra, avrebbe toccato i cavi dell’alta tensione per poi precipitare nel Tevere: questa la descrizione di quanto avvenuto, fatta da alcuni testimoni ai carabinieri, che hanno visto il mezzo cadere nei pressi di una zona denominata “Tevere Farfa”, che come anticipato si trova nel Comune di Nazzano ... Leggi su tpi

