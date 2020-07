Roma, elicottero precipita nel Tevere nella zona di Nazzano: si cerca l'equipaggio (Di venerdì 10 luglio 2020) Un elicottero privato è precipitato oggi pomeriggio nel fiume Tevere nella zona di Nazzano Romano, in provincia di Roma al confine con la provincia di Rieti. E' in corso un intervento... Leggi su leggo

fanpage : Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Le operazioni di ricerca sono tuttora i… - tempoweb : Elicottero precipita nel Tevere. Ancora in corso le ricerche #elicottero #nazzanoromano #vigilidelfuoco… - cafifal : RT @fanpage: Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso htt… - dopiot : RT @fanpage: Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso htt… - Affaritaliani : Elicottero privato precipita nel Tevere: ricerche in corso -