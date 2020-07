Roma, elicottero precipita nel Tevere: ci sono dispersi (Di venerdì 10 luglio 2020) Pochissime le notizie che filtrano da Roma, in zona Nazzano Romano dove un elicottero è precipitato nel Tevere. Al momento è difficile descrivere la situazione ma sono giunti sul luogo dello schianto tutti i soccorsi dai Vigili del Fuoco ai Carabinieri. Attivi in questi momenti i sommozzatori che stanno perlustrando il fiume in cerca delle persone che al momento risultano disperse ma di cui non è dato sapere altro. Quanto alla dinamica, secondo quanto riportato da alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena, l’elicottero prima di precipitare nelle acque del Tevere sarebbe stato visto toccare i cavi dell’alta tensione. +++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++ L'articolo Roma, ... Leggi su thesocialpost

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri. Alcuni testimoni avrebbero visto il velivolo toccare i fili dell'alta tensione e poi cadere nel fiume, inabissandosi

