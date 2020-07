Roma, elicottero cade nel Tevere: ricerche in corso, avrebbe toccato i fili dell’alta tensione [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Proseguono le ricerche dell’elicottero civile che sarebbe stato visto cadere nel Tevere nella zona di Nazzano Romano, alle porte di Roma. Sono impegnati nelle operazioni i carabinieri della compagnia di Monterotondo e della stazione di Torrita Tiberina, i subacquei del comando provinciale dei carabinieri di Roma e i vigili del fuoco con due squadre di terra, una di sommozzatori e l’elicottero Drago 58. Secondo una prima ricostruzione, una persona che stava facendo bird-watching in una delle postazioni della riserva naturale, vicino alla riva del Tevere, ha riferito di avere visto un elicottero toccare i fili dell’alta tensione, poi precipitare nel fiume. Al ... Leggi su meteoweb.eu

