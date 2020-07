Roger Federer: il ritiro? Sì, il momento si avvicina (Di venerdì 10 luglio 2020) A 38 anni e carico di una gloria che nessun altro ha avuto, reduce da un lockdown che l’ha costretto a fermarsi e riflettere, impegnato nella gestione di un fisico che comincia a far sentire qualche scricchiolio, il Re del Tennis alza lo sguardo oltre l’orizzonte di questo tempo sospeso e vede – per la prima volta – la curva amica di un viale del tramonto che lo sta aspettando. Roger Federer ha parlato del suo addio. L’ha fatto a «Zeit», la rivista tedesca a cui ha confessato che «Il ritiro si avvicina sempre di più, il tennis mi mancherà moltissimo. Sarebbe più facile per me smettere adesso, ma voglio darmi la possibilità di divertirmi ancora in campo». Leggi su vanityfair

