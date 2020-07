Roger Federer gioca a tennis sui tetti di Finale Ligure (Di venerdì 10 luglio 2020) Il campione si è esibito in un palleggio con Vittoria e Carola, le due giovanissime atlete che durante il lockdown avevano conquistato la celebrità social con il loro allenamento Leggi su repubblica

cronaca_news : Roger Federer gioca a tennis sui tetti di Finale Ligure - rep_genova : Roger Federer gioca a tennis sui tetti di Finale Ligure [di LUCIA MARCHIO'] [aggiornamento delle 19:12] - rimmon1971 : RT @rep_genova: Roger Federer gioca a tennis sui tetti di Finale Ligure [di LUCIA MARCHIO'] [aggiornamento delle 18:56] - criscriswald : Il tennista Roger Federer gioca sui tetti di Finale Ligure con Vittoria Olivieri e Carola Pessina - … - sanghi47 : RT @rep_genova: Roger Federer gioca a tennis sui tetti di Finale Ligure [di LUCIA MARCHIO'] [aggiornamento delle 18:56] -

Ultime Notizie dalla rete : Roger Federer

Roger Federer è tornato a prendere in mano una racchetta. Non per allenarsi, ma per partecipare alle riprese di uno spot della Barilla, marchio di cui è testimonial. A meno di un mese dal nuovo interv ...FINALE LIGURE – Non può ancora tornare in campo ad allenarsi ma a meno di un mese dal nuovo intervento in artroscopia al ginocchio destro, Roger Federer è tornato a prendere in mano una racchetta. Lo ...