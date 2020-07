Roberto Speranza: “Entro fine dell’anno l’Italia avrà prime dosi del vaccino” (Di sabato 11 luglio 2020) “Entro la fine dell’anno l’Italia avrà le sue prime dosi di vaccino. Sarà obbligatorio? “Non partirei dall’obbligatorietà, quella che stiamo vivendo è la stagione della persuasione e credo che si debba andare avanti in questa direzione”. Queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista rilasciata al Foglio. Le dichiarazioni integrali usciranno domani in edicola: “Le denunce ai medici? Penso che una protezione sia legittima. E penso che sia giusto prevedere anche a livello legislativo un qualche strumento che possa tutelare i medici riconoscendo loro la specialità e la straordinarietà di quel momento storico”, ha dichiarato Speranza. Leggi su sportface

