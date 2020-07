Roberto Bolle in vacanza con il suo nuovo amore: lo stilista Daniel Lee (Di venerdì 10 luglio 2020) Si preannuncia un’estate d’amore quella di Roberto Bolle. Il celebre ballerino, visto il rinvio al 2021 dei suoi spettacoli estivi, ha dato inizio alle sue vacanze in anticipo. Bolle è stato infatti avvistato a Venezia a fianco del nuovo compagno Daniel Lee. Roberto Bolle e Daniel Lee insieme a Venezia Come tanti altri eventi, anche il galà estivo di Roberto Bolle, presso l’Arena di Verona, Firenze e Roma, è stato annullato per via dell’emergenza Covid. Così il ballerino ha dovuto rivedere i suoi piani per quest’estate. Immortalato da Chi, il danzatore 45enneavrebbe passato un rilassante weekend in compagnia del suo nuovo ... Leggi su thesocialpost

edoardotroiani : Finalmente Roberto Bolle ha definito la stagione 2021. *Nuova Data 2021 - Roberto Bolle and Friends ** ROMA CON BO… - inbuckysarms : RT @vincenzonfire: Il cosiddetto fisico di Roberto Bolle - Goemon_roberto : Ansia .... ansia che mi prende pensando che le tue fantasie sono come le mie... Ansia che mi prende pensando a te c… - danym315 : RT @vincenzonfire: Il cosiddetto fisico di Roberto Bolle - vincenzonfire : Il cosiddetto fisico di Roberto Bolle -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Bolle Roberto Bolle in vacanza con il suo nuovo amore: lo stilista Daniel Lee Thesocialpost.it Roberto Bolle in vacanza con il suo nuovo amore: lo stilista Daniel Lee

Come tanti altri eventi, anche il galà estivo di Roberto Bolle, presso l’Arena di Verona, Firenze e Roma, è stato annullato per via dell’emergenza Covid. Così il ballerino ha dovuto rivedere i suoi pi ...

Paolo Fresu: "Non molliamo, la musica ci dà coraggio"

Il musicista di Berchidda parla della scelta coraggiosa di non annullare il festival Time in Jazz: “Rilanciamo con tanti ospiti e nuove location» Time in Jazz, un faro di speranza in un mare di incert ...

Come tanti altri eventi, anche il galà estivo di Roberto Bolle, presso l’Arena di Verona, Firenze e Roma, è stato annullato per via dell’emergenza Covid. Così il ballerino ha dovuto rivedere i suoi pi ...Il musicista di Berchidda parla della scelta coraggiosa di non annullare il festival Time in Jazz: “Rilanciamo con tanti ospiti e nuove location» Time in Jazz, un faro di speranza in un mare di incert ...