Robert De Niro: «Il coronavirus ha prosciugato le mie finanze» (Di venerdì 10 luglio 2020) È un’altra causa di divorzio, dove i soldi sono l’oggetto del contendere. Grace Hightower, seconda (ex) moglie di Robert De Niro, avrebbe chiesto all’attore un aumento dei propri alimenti. Avrebbe voluto che il massimale della carta di credito, finanziata per intero dai conti di De Niro, tornasse a rasentare i 100 mila dollari mensili. Ma l’attore, che il massimale avrebbe ridotto a 50 mila dollari mensili, non avrebbe alcuna intenzione di restituire alla Hightower quel che un tempo ha avuto. E la ragione non sarebbe da ricercarsi in una qualche cattiveria personale, ma nel buio di un presente sul quale pesa lo spettro di una crisi economica. Leggi su vanityfair

