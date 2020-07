Risultati Serie B 33ª giornata: il Crotone supera il Cittadella e vola, il Livorno in Serie C [CLASSIFICA] (Di venerdì 10 luglio 2020) Risultati Serie B 33ª giornata – Dopo una settimana è di nuovo tempo di Serie B. Si è giocata la trentatreesima giornata del campionato cadetto. Fondamentale successo per il Crotone sul campo del Cittadella, la promozione dei calabresi è sempre più vicina. Nell’altro big match vittoria dell’Empoli contro il Frosinone. Dominio dello Spezia contro il Cosenza, pareggio tra Benevento e Venezia. Stesso risultato tra Chievo e Trapani, 2-2 tra Pescara e Perugia tra gol e grande spettacolo. Tre punti per il Pordenone contro il Pisa. Arriva il secondo verdetto, il Livorno è matematicamente in Serie C dopo la sconfitta contro la ... Leggi su calcioweb.eu

