Rischio contagi da Covid 19: Italia blocca gli ingressi da 13 Paesi (Di venerdì 10 luglio 2020) Covid 19: Italia blocca gli ingressi da 13 Paesi considerati a Rischio per l’epidemia. Speranza (ministro della Sanità): “Non vanificare gli sforzi fatti”. Un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha disposto “il divieto d’ingresso in Italia per chi arriva da Paesi a Rischio” epidemia da Covid 19. Dopo un confronto con i ministri dell’Interno, Esteri e Trasporti (Luciana Lamorgese, Luigi Di Maio e Paola De Micheli). Speranza ha dunque stabilito il divieto d’ingresso e transito per chi nei 14 giorni antecedenti è stato in 13 Paesi considerati a Rischio: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia ... Leggi su 2anews

