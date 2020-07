Riot ha una soluzione per le sfide di MMR League of Legends (Di venerdì 10 luglio 2020) Ha parlato oggi Mark “Scruffy” Yetter per informare i fan che Riot ha trovato una soluzione per evitare grandi differenze di classifica tra i giocatori durante le sfide di MMR League of Legends. Vi riportiamo qui di seguito il tweet ufficiale pubblicato in mattinata: We’re rolling out a matchmaking fix that should address the wide spreads we’ve been seeing in high MMR games today. Thanks for reporting and being patient with this. Time to rank up, I believe in you! — Mark Yetter (@MarkYetter) July 9, 2020 Questo problema era stato riportato da diversi giocatori durante il corso delle settimane e finalmente Riot sembra aver trovato una soluzione. Questa novità dovrebbe evitare la combinazione di incontri dovuta ai gap in MMR. Ecco ... Leggi su esports247

League of Legends World Championship 2020 - Riot pensa al “Bubble System” : si disputerà in una sola città Riot Games è in trattativa per disputare la League of Legends World Championship 2020 in una sola città, sfruttando il “Bubble System” per consentire all’evento tanto atteso dagli appassionati di esports di svolgersi ...

Games è in trattativa per disputare la of in una città, sfruttando il “Bubble System” per consentire all’evento tanto atteso dagli appassionati di esports di svolgersi ... Valorant : Riot Games al lavoro su una modalità deathmatch Fin dalla sua pubblicazione Valorant ha visto l'aggiunta di diversi nuovi contenuti, come eroi, mappe e modalità di gioco.Oggi grazie ad una nuova sessione di Ask Valorant (una sorta di Q&A) veniamo a sapere che il team di Riot Games ...

Fin dalla sua pubblicazione ha visto l'aggiunta di diversi nuovi contenuti, come eroi, mappe e modalità di gioco.Oggi grazie ad una nuova sessione di Ask (una sorta di Q&A) veniamo a sapere che il team di ... Una pioggia di nuovi personaggi : Riot Games farà uscire sei nuovi agenti su Valorant Valorant è un gioco che ha ancora molto da offrire. Il fortunatissimo FPS di casa Riot Games (gli stessi di League of Legends) sta divenendo la pietra miliare del mondo degli sparatutto per il popolo degli Esports e non solo, sta anche ...

acmilan : A night to savour at the San Siro, read all about it in the match report ?? - esports247_it : Riot ha una soluzione per le sfide di MMR League of Legends - ALEMC91 : RT @acmilan: A night to savour at the San Siro, read all about it in the match report ?? - esports247_it : League of Legends World Championship 2020, Riot pensa al 'Bubble System': si disputerà in una sola città… - JudgeAnnibal : @Noobforlife98 @c4m_esports @DeugemoTwo Sono in una situazione particolare. Tencent ha acquistato il 100% della Rio… -

Ultime Notizie dalla rete : Riot una Valorant: la Riot Games svelerà nuovi metodi per il ban NerdPool Lillia Champion Teaser - League of Legends

Genere: RPG, Strategia Sviluppatore: Riot Games Numero di giocatori: 1 Numero di giocatori on-line: 10 Limite di etá: Da 12 anni Uscita: 2009 ...

Valorant: da domani disponibili le skin Ultra Edition

Valorant di Riot Games è riuscito a raccogliere attorno a sé una ricca fanbase di giocatori nel suo breve periodo sul launcher di Riot (diavolo, è riuscito a fare un bel po' di bene in vista della sua ...

Genere: RPG, Strategia Sviluppatore: Riot Games Numero di giocatori: 1 Numero di giocatori on-line: 10 Limite di etá: Da 12 anni Uscita: 2009 ...Valorant di Riot Games è riuscito a raccogliere attorno a sé una ricca fanbase di giocatori nel suo breve periodo sul launcher di Riot (diavolo, è riuscito a fare un bel po' di bene in vista della sua ...