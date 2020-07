Rimborso abbonamento trasporti causa COVID-19: come fare per averlo? (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Decreto Rilancio ha previsto il Rimborso dell’abbonamento pagato e non utilizzato nei mesi di lockdown. I pendolati, studenti o lavoratori, quindi, che hanno pagato, prima di marzo 2020, un abbonamento ai trasporti pubblici e, poi, causa quarantena forzata non hanno potuto utilizzarlo, hanno il diritto di chiedere il Rimborso per i mesi di non utilizzo. Rimborso abbonamento trasporti Un lettore scrive per chiedere cosa può fare per ottenere il Rimborso dell’abbonamento non utilizzato a causa del Lockdown per epidemia da coronavirus: Buongiorno! Vorrei consiglio come comportarsi.Ho 2 abbonamenti del autobus Casteltodino Terni ... Leggi su notizieora

