Ricorso del City contro l'Uefa, il Tas decide lunedì (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 10 LUG - lunedì sarà il giorno del giudizio per il Manchester City. Il Tas, Tribunale arbitrale per lo sport, con sede a Losanna, Svizzera,, infatti, si pronuncerà definitivamente sul ... Leggi su corrieredellosport

GassmanGassmann : Sospesa in Trentino l’ordinanza per la cattura e l’abbattimento dell’orsa !!! Il tribunale accoglie il ricorso!!! U… - virginiaraggi : Il Tar ci ha dato ragione: il tassista che colpì in pieno volto un cliente all’aeroporto di Fiumicino non riavrà la… - SergioCosta_min : L'orsa #Gaia è minacciata dall'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di #Trento. Ieri sera, dopo una ri… - viaggioasudest : RT @SergioCosta_min: L'orsa #Gaia è minacciata dall'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di #Trento. Ieri sera, dopo una rispo… - FabrizioCicetti : RT @SergioCosta_min: L'orsa #Gaia è minacciata dall'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di #Trento. Ieri sera, dopo una rispo… -