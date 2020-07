Riccardo Scamarcio: “Racconto il malcostume dell’infedeltà maschile. Io cerco di evitare il tema” (Di venerdì 10 luglio 2020) Riccardo Scamarcio si è raccontato al Corriere della Sera a pochi giorni dall’esordio su Netflix (15 luglio) de “Gli infedeli” nel quale è attore, cosceneggiatore e coproduttore: “È il remake dell’omonimo film francese a episodi, solo che anziché farne 10 con sette registi diversi, ne abbiamo fatti cinque con un unico regista, Stefano Mordini, ispirati daI mostri di Dino Risi. L’intento era di fare un film comico e cattivo, che mettesse in luce personaggi estremi, raccontando il malcostume dell’infedeltà maschile. È una indagine sul tradimento degli uomini, con ironia, prendendoci un po’ in giro”, ha spiegato. E per quanto riguarda il tema “tradimenti”, lui che è stato per diversi mesi al centro del gossip ... Leggi su ilfattoquotidiano

