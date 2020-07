Riccardo Rossi in “ROSSinJAZZ” martedi 14 luglio per i Concerti nel Parco alla Casa del Jazz (Di venerdì 10 luglio 2020) Martedì 14 luglio in Prima Assoluta, “RossinJazz” I miei “incontri” con la musica, un viaggio speciale tra parole e musica il cui protagonista, l’amatissimo Riccardo Rossi racconterà i retroscena che lo hanno portato, nel corso della sua vita, ad incontrare i suoi “miti” personali nel campo della musica, le cui note – come per tutti noi – spesso diventano colonna sonora di incontri fondamentali dell’esistenza. Dalla “Ninna Nanna “ di Brahms al celebre “Concerto n. 2 per piano e orchestra” di Rachmaninoff (plagiato da All By Myself); la celeberrima “Maria” di Leonard Bernstein, da West Side Story; da “Overjoyed” di ... Leggi su romadailynews

Tramite il suo portavoce, Biagio Conte, al suo 40esimo giorno di digiuno, lancia un appello ai giornalisti: "Date spazio alle notizie positive". "Troppo spesso - spiega - i mezzi di comunicazione mett ...

“La mancanza di indicazioni da parte di Regione Piemonte sulla riapertura delle strutture educative della prima infanzia, della fascia 0-6 anni sta mettendo in grave difficoltà Comuni e soggetti priva ...

