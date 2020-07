Responsabilità medica e nesso di causalità: il punto della Cassazione (Di venerdì 10 luglio 2020) Responsabilità medica e accertamento del nesso causaleDifferenze con l'ambito penaleI limiti della conoscenza scientificaLa regola probatoria della preponderanza dell'evidenzaL'applicazione nel caso di specieResponsabilità medica e accertamento del nesso causaleTorna suNell'articolata ordinanza n. 13872/2020 (qui sotto allegata) la Corte di Cassazione ha ripercorso la disciplina in materia di nesso di causalità in particolare in relazione alla responsabilità medica, giungendo a riaffermare che in tale ambito va applicata la regola "del più probabile che non", meglio definita come regola della "preponderanza dell'evidenza". La Corte si pronuncia sul ricorso degli eredi di una donna, ... Leggi su studiocataldi

