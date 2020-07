Regionali Puglia, Lopalco da consulente di Emiliano per l’emergenza Covid a candidato: “No proposta ufficiale, se arriva ci rifletto” (Di venerdì 10 luglio 2020) È stato uno dei volti più presenti nei salotti tv durante il lockdown, ma soprattutto era stato scelto dalla Regione Puglia per coordinare la risposta all’emergenza coronavirus. Adesso Pierluigi Lopalco potrebbe diventare anche uomo di politica, anche se giura si tratti di sole voci. Almeno per il momento. Sarebbe infatti nella rosa di candidati a sostegno di Michele Emiliano alle Regionali in programma a settembre, quando il governatore uscente dovrà difendere dal fuoco incrociato di Raffaele Fitto, Ivan Scalfarotto e della pentastellata Antonella Laricchia. C’è chi la candidatura la dà per certa, cosa fatta. Il diretto interessato smorza, ma lascia intendere di essere lusingato. E che, in fondo, se il chiacchiericcio dovesse concretizzarsi, quando meno ci penserebbe. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : ...Dov'è il 'fascismo'? A me questo sembra solo BUONSENSO. Sta a voi, a partire dalle elezioni regionali di settemb… - ivanscalfarotto : La Liguria ha approvato la doppia preferenza di genere per le prossime elezioni regionali. E la Puglia cosa fa?… - GPiziarte : RT @IlMattinoFoggia: #elezioni #regionali in #Puglia , @ProfLopalco : «Io candidato con @micheleemiliano ? Non mi risulta. Se mi verrà chie… - baritoday : Il Pd accoglie Leo Palmisano e rilancia la trattativa con M5S e renziani: 'Porte aperte fino all'ultimo giorno util… - matteo_turri : RT @FrancescoCoccoT: L'esperto di Covid candidato alle Regionali in Puglia. Come trasformare un problema in un'opportunità, proprio. -