Reggiolo, famiglia sfrattata durante il Covid: sgombero dall'azienda agricola rimandato a settembre. "Vinta una piccola battaglia"

Niente sgombero, almeno per ora. La famiglia di Cristina Valenza, l'imprenditrice agricola che ha visto la sua azienda messa all'asta e pignorata al termine di un lungo percorso burocratico, potrà rimanere all'interno della proprietà almeno fino a settembre. Nell'acceso confronto con l'ufficiale giudiziario avvenuto questa mattina davanti alla tenuta agricola di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, è emerso che al momento non sarebbe ancora stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile. Questo è uno dei punti più contestati dalla famiglia, perché sarebbe in violazione dell'articolo 560 del codice civile, secondo cui il debitore ha 60-120 giorni a partire dall'emissione ...

