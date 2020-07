Recovery Fund, settimana decisiva per l’Europa. Michel: «Sia da 750 mld». E stasera Conte incontra il leader dei “frugali” Rutte (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)Nord e Sud Europa sono, forse, alla resa dei conti finale sul Recovery Fund. Ma le distanze però restano. E il lieto fine per i Paesi del Sud è tutt’altro che scontato. Il colpo di scena di ieri, con l’elezione alla presidenza dell’Eurogruppo dell’irlandese Paschal Donohoe (considerato più neutrale sul Recovery Fund), sostenuto da una fronda di Paesi del Nord, tra cui Olanda, Danimarca, Finlandia, Svezia e i Paesi baltici, dimostra come la partita sia tutt’altro che definita. Battuta la favorita Nadia Calviño, ma soprattutto battuti i suoi “grandi” sostenitori: Italia, Germania, Francia e Spagna. Dal Consiglio europeo straordinario del 17-18 luglio, che si terrà in presenza a Bruxelles, potrebbe ... Leggi su open.online

