Ramadani presenta al Napoli le offerte ricevute per Koulibaly. Il club più papabile è il City (Di venerdì 10 luglio 2020) La prossima settimana l’agente di Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani, sarà a Napoli per parlare con il club partenopeo. Il Mattino scrive che presenterà a De Laurentiis e Giuntoli le offerte dei club che sono interessati al centrale senegalese. “Scambi di informazione sono in corso, in queste ore, con il Liverpool che vorrebbe affiancare Koulibaly a Van Dijk, il Manchester City che vuole un terzo centrale di livello internazionale, il Manchester United e con l’incognita Newcastle che ancora deve completare il closing con il fondo sovrano saudita. Da non escludere la pista Psg: dopo l’addio di Thiago Silva, Leonardo è ancora a caccia di un centrale”. Nessuno di questi, però, ha offerto la cifra per ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Ramadani presenta Basile: “Inchiesta? Commisso sorpreso. Preoccupato e deluso per i risultati” Viola News Incontro Milan-Ramadani: sul tavolo il futuro di due calciatori

Ieri il Milan ha incontrato l’agente Fali Ramadani, procuratore che detiene i diritti di due calciatori in orbita rossonera. Come riportato dal sito Tuttomercatoweb.com, ieri sarebbe andato in scena u ...

RIBERY SCIOCCATO, ORA DIVENTA UN CASO: RESTA A FIRENZE O NO?

Da Ramadani a De Rossi, dal furto in casa Ribery alla fuga delle ... Si fa per dire… Credo che i tifosi abbiamo bene presente la situazione, oggi Pucci e Sinopoli hanno convocato una conferenza stampa ...

