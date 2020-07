Quel femminismo arroccato nel suo genere (Di venerdì 10 luglio 2020) Quando si pensa alle organizzazioni che si battono per questa o Quella categoria sociale, che rivendicano il riconoscimento di diritti negati da una cultura arcaica, si è istintivamente portati a ritenere che le persone che ne fanno parte siano pronte anche a sostenere altre rivendicazioni con basi simili, ma che non fanno parte del proprio ambito di competenza. Magari non in maniera attiva né tantomeno dalle prime file, basta il semplice sostegno esterno, anche solo sotto forma di (...) - Religione / Diritti, , femminismo, Movimenti, Lotta di classe Leggi su feedproxy.google

Elsa Dorlin, un’autodifesa costituente

«Partire dal muscolo anziché dalla legge. Questo sposterebbe il modo in cui la violenza è stata problematizzata dal pensiero politico. Questo libro si concentra su dei momenti storici di passaggio all ...

