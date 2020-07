Quando ce ne andiamo, sentiamo chi ci sta intorno? E siamo coscienti di essere morti? Le conclusioni di due studi americani (Di venerdì 10 luglio 2020) Quando si muore ci si accorge di morire? C’è coscienza di quel momento? Lo studio dell’università della British Columbia, pubblicato su Nature, condotto sui malati di un hospice di Vancouver, fa sapere che l’udito è l’ultimo dei cinque sensi a spegnersi. Anche Quando si è ormai in punto di morte e non si risponde più agli stimoli esterni, le cellule cerebrali sono attive, permettendo alle parole e ai suoni esterni di essere percepiti. «I nostri dati mostrano che un cervello morente riesce ancora a rispondere al suono, anche in uno stato di incoscienza, fino alle ultime ore di vita» spiega la coordinatrice della ricerca dott.ssa Elizabeth Blundon. Durante lo studio sono stati usati diversi tipi di suoni, dai ... Leggi su open.online

