Puglia, positiva intera famiglia, fanno un viaggio in Brasile, ritornano e risultano essere contagiati sia il padre che la madre e figlio (Di venerdì 10 luglio 2020) Solo ieri erano risultati zero contagi e zero decessi in tutta la Puglia. Ma nella serata di ieri si è diffusa la notizia che un’intera famiglia di Copertino era risultata positiva al test. I tre, per motivi famigliari, era andati in Brasile, nazione dove il virus si sta propagando in maniera velocissima. Sono ritornati in Puglia a Copertino e come per prassi sono sati sottoposti a screening e sono risultati tutti e tre positivi. In Brasile il virus ha provocato 1,6 milioni di contagi e più di 65 mila morti. Il presidente Bolsonaro aveva sempre minimizzato il virus e ora risulta essere positivo. Leggi su baritalianews

È stato registrato nelle ultime ore il nuovo contagio per Covid-19 su un paziente arrivato dalla Lombardia a Villanova di Ostuni. I rimanenti 2.437 tamponi effettuati in Puglia avevano dato esito nega ...

Ancora una giornata senza contagi né decessi in Puglia

Restano 4.536 i casi di Covid-19 in Puglia da inizio emergenza sanitaria. Nessuno dei 2.313 tamponi effettuati nelle ultime ore è risultato positivo. Non si sono registrati nemmeno decessi ed il numer ...

