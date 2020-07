PS5, i commenti positivi di Epic Games hanno influenzato gli investimenti di Sony? Tim Sweeney risponde (Di venerdì 10 luglio 2020) Il CEO di Epic Games ha affermato che le "serie discussioni sugli investimenti" con Sony sono iniziate solo dopo aver presentato la tech demo Unreal Engine 5 a maggio. Le due società hanno annunciato recentemente che Sony aveva acquisito una quota di minoranza dello sviluppatore Fortnite con un accordo da 250 milioni di dollari.Epic aveva precedentemente parlato in termini brillanti della console di nuova generazione di Sony, definendo PS5 "un capolavoro di progettazione di sistemi" e persino affermando che avrebbe potuto influenzare il futuro della tecnologia PC. Tuttavia, in un tweet pubblicato in seguito alle notizie sugli investimenti di giovedì, il CEO di Epic Tim Sweeney ha affermato ... Leggi su eurogamer

