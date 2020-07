Produzione industriale, Istat: “A maggio aumento del 42,1% rispetto ad aprile. Ma è ancora il 20% in meno dello scorso anno” (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo i mesi di lockdown, la Produzione industriale a maggio fa un salto in avanti, aumentando del 42,1% rispetto ad aprile. Lo rileva l’Istat, parlando di una “significativa ripresa delle attività”: il confronto congiunturale è con un mese, ricorda l’Istituto di statistica “caratterizzato dalle chiusure in molti settori produttivi in seguito ai provvedimenti connessi all’emergenza sanitaria”. Su base annua, però, il dato mostra ancora un calo ampio: corretto per gli effetti di calendario, a maggio l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 20,3%. A maggio sono riprese la maggior parte delle attività produttive: la ... Leggi su ilfattoquotidiano

