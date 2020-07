Primo medico morto per il coronavirus: il figlio gli dedica la laurea (Di venerdì 10 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Massimo Stella, figlio del presidente dell’Ordine dei medici di Varese, Roberto Stella, deceduto all’inizio di marzo a causa del coronavirus e giocatore della Pallavolo Caronno Pertusella, si è laureato in medicina e chirurgia con 110 e lode all’Università dell’Insubria. Giocatore della Pallavolo Caronno Pertusella Massimo Stella è volto noto nella Caronno Pertusella del volley: un … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Primo medico morto per il coronavirus: il figlio gli dedica la ... Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : Primo medico Laurea in Medicina per Massimo, figlio del professor Roberto Stella, primo medico caduto per il coronavirus Varesenews In albergo clienti con sintomi Covid-19? Che cosa fare in quattro punti

Il settore ricettivo affronta con preoccupazione la stagione estiva per la carenza di norme adeguate, e questo malgrado i nuovi spunti forniti dall’ordinanza del ministero del Salute del 30 giugno sui ...

Ospedale-territorio: dal “mito” ad una realtà mai programmata

più che averci insegnato tante cose la pandemia da Covid 19 ha semplicemente reso evidente, con la ineluttabile forza dei fatti che compongono la realtà in cui operiamo, quello che già tutti sapevamo: ...

