Previsioni Meteo Toscana: domani possibili rovesci e temporali in Appennino (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi sereno con transito di velature, in particolare al mattino e in serata. Venti: deboli occidentali, localmente moderati sui crinali appenninici e sui versanti emiliano-romagnoli. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: stazionarie sulla costa, in lieve aumento nell’interno sia le minime che le massime. Punte fino a circa 34 gradi nelle pianure interne, attorno a 30 gradi lungo la costa (massime di 2-3 gradi superiori alle medie stagionali, minime pressoché in media). domani sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in transito e locali addensamenti di tipo basso sul ... Leggi su meteoweb.eu

