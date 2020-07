Previsioni Meteo per la terza decade di luglio: continueranno infiltrazioni fresche da Nord che alimenteranno il maltempo (Di venerdì 10 luglio 2020) Previsioni Meteo – Indicazioni anche sul più lungo periodo per un mese di luglio abbastanza altalenante. In linea di massima, la prima decade è trascorsa abbastanza estiva, con precipitazioni un po’ sotto la media, eccetto per alcuni settori alpini, ma con temperature sostanzialmente nella norma o leggermente sopra su Sardegna, Nordest Sicilia e al Sud, ma in modo non significativo. Le prospettive, però, nel medio periodo e sostanzialmente per buona parte della seconda decade, sarebbero per un’altra pressione che sposterebbe i suoi massimi un po’ più sui settori occidentali del continente, quindi a proteggere l’Italia sarebbe il bordo orientale anticiclonico, naturalmente più debole in termini ... Leggi su meteoweb.eu

Di nuovo previsioni meteo weekend dal CALDO ai TEMPORALI e la GRANDINE L’anticiclone, che ancora abbraccia l’Italia, sta per cedere il campo all’arrivo della coda di un fronte atlantico che si appresta a colpire più direttamente le regioni settentrionali. I primi TEMPORALI sulle Alpi ...

L’anticiclone, che ancora abbraccia l’Italia, sta per cedere il campo all’arrivo della coda di un fronte atlantico che si appresta a colpire più direttamente le regioni settentrionali. I primi sulle Alpi ... Le previsioni METEO e l’Anticiclone africano a 50 gradi del Sahara Quando arriva l’Estate bisogna avere la consapevolezza che la struttura anticiclonica ormai dominante, ovvero quella africana, è in grado di condizionare pesantemente l’esito delle previsioni METEO . In passato è ...

Quando arriva l’Estate bisogna avere la consapevolezza che la struttura anticiclonica ormai dominante, ovvero quella africana, è in grado di condizionare pesantemente l’esito delle . In passato è ... Previsioni meteo - sabato allerta temporali - e bora - . Ma anche super caldo Alta pressione in calo al Nord, tempo stabile sul resto d'Italia. È questo lo scenario descritto dalle Previsioni meteo di domani, sabato 11 luglio , prima metà di un weekend in cui sole e temporali ...

OA_Sport : F1, delegato FIA: “Previsioni meteo pessime, potremmo spostare le qualifiche a domenica” - postitravelblog : Previsioni meteo grazie a: - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 11/07/2020 - LaPresse_news : Meteo, le previsioni di sabato 11 luglio - LucaLombroso : RT @ilmeteonet: #Meteo, come sarà la seconda metà di #luglio? Ecco le tendenze nell'articolo di Luca Lombroso (@LucaLombroso) #10luglio #Es… -