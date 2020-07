Prevenzione, ricordo e promozione territoriale: al lago Laceno il ‘Drive In Rosa 2020’ (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAndrà in scena il primo agosto 2020 il Drive In Rosa, la “nuova formula” della Camminata Rosa, l’evento che si adegua alle nuove norme anti Covid. Sarà il comune di Bagnoli Irpino, e in particolare l’altopiano del Laceno, ad ospitare la manifestazione simbolo della Prevenzione e della lotta al tumore al seno, organizzato dalle associazioni Amdos e Amos irpine, insieme al senologo dottor Carlo Iannace. “Con grande emozione e con molta gioia ho accolto la telefonata del dottore Iannace che ringrazio per aver scelto il Laceno come location per un bellissimo evento – dichiara il sindaco di Bagnoli, Teresa Di Capua -. Da donna ho un motivo di orgoglio in più, perché sarà una giornata all’insegna del ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : PREVENZIONE, RICORDO E PROMOZIONE TERRITORIALE: AL LACENO IL DRIVE IN ROSA 2020 - andrea070767 : @pisto_gol Conte ne prese 4 a Firenze dopo essere stato avanti 0-2,Allegri idem a Monaco,tra l’altro fecero cambi s… - prevenzione : Che flash. Non lo uso da secoli ma ricordo che FS era uno dei pochi programmi che avevo sull'olivetti M21. All'epoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Prevenzione ricordo Prevenzione, ricordo e promozione territoriale: al lago Laceno il 'Drive In Rosa 2020' anteprima24.it Antincendio boschivo, al via la campagna estiva di prevenzione. Mai: «Fondi a Comuni e volontari»

Genova. Al via la campagna antincendio boschivo per l’estate 2020. A presentarla questa mattina in Sala Trasparenza di Regione Liguria, l’assessore regionale all’Antincendio, Stefano Mai. Previsto un ...

Antincendio boschivo, via alla campagna estiva di prevenzione: nuovo servizio elicotteri e fondi a comuni e volontari

Mai: "Negli ultimi anni abbiamo messo in campo sforzi e risorse ingenti. Tutto questo ci ha permesso di assistere a una forte riduzione, sia dei numeri di incendi, sia degli ettari percorsi dal fuoco" ...

Genova. Al via la campagna antincendio boschivo per l’estate 2020. A presentarla questa mattina in Sala Trasparenza di Regione Liguria, l’assessore regionale all’Antincendio, Stefano Mai. Previsto un ...Mai: "Negli ultimi anni abbiamo messo in campo sforzi e risorse ingenti. Tutto questo ci ha permesso di assistere a una forte riduzione, sia dei numeri di incendi, sia degli ettari percorsi dal fuoco" ...