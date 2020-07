"Prendi questa mano, zingaro". Prego? L'impensabile foto di Salvini: beccato così (Di venerdì 10 luglio 2020) Strano, ma verissimo. Tanto da viaggiare sulle pagine dell'ultimo numero di Novella 2000. Di che si parla? Si parla del fatto che Matteo Salvini si è fatto leggere la mano da Solange, il noto astrologo "televisivo". Come recita il rotocalco all'interno del servizio, "il leader leghista incrocia il sensitivo e scatta la lettura della mano... avrà chiesto del suo futuro amoroso o politico?", s'interroga il rotocalco. Divertente il titolo dell'articolo: "Prendi questa mano, zingaro", che strizza l'occhio alla canzone di Iva Zanicchi. Immagini divertenti, insomma, quelle che ritraggono Salvini e Solange, all'anagrafe Paolo Bucinelli. Per inciso, i due si sono incontrati in modo del tutto fortuito. Leggi su liberoquotidiano

“Il femminicidio è un’emergenza nazionale e strutturale, è un nostro dovere combatterlo” e “Non è mai abbastanza l’abitudine alla sensibilità, in particolare riguardo ad un tema così importante come q ...

“Forse è azzardato e radicale dire che gli uomini hanno fallito, ma certo non si può non tenere conto che la crisi attuale della nostra società, che è di valori, di rappresentanza, addirittura di demo ...

