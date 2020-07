Prandelli: “Sarri non mi pare affatto in difficoltà” (Di venerdì 10 luglio 2020) Cesare Prandelli in una lunga intervista a Repubblica oggi ha parlato ovviamente della rivalità tra la Juve e l’Atalanta, ma si è soffermato sui bianconeri parlando di Ronaldo e Dybala “I campioni scardinano le difese. Se non li hai, deve andarti tutto alla perfezione. Gli ultimi gol di Dybala non erano certo programmati o programmabili”. Poi sul concetto che passa per cui Sarri sarebbe in difficoltà alla guida della Juve, Prandelli non è d’accordo “Non mi pare sia in difficoltà. È primo in campionato e in corsa in Champions. Le aspettative sono sempre altissime, quando una squadra ha tanti solisti. Darle coralità non è immediato. Non si è vista ancora la continuità di gioco che il Napoli di Sarri aveva per tutta la partita, ma ... Leggi su ilnapolista

