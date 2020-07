Positivo fermato in treno. Arrivi vietati da 13 Paesi (Di venerdì 10 luglio 2020) Patricia Tagliaferri Bengalese con febbre e tosse viola l'isolamento per 5 giorni: caccia ai contatti. Black list per entrare in Italia La mascherina, almeno quella, ce l'aveva. Per il resto ha viaggiato lungo mezza Italia in treno come se nulla fosse, invece di starsene in isolamento fiduciario, chiuso in casa per 14 giorni, come gli era stato raccomandato all'aeroporto di Fiumicino, dove era atterrato il 23 giugno con un volo speciale proveniente da Dacca, prima che venissero bloccati, e dove era stato sottoposto al tampone. L'uomo, un bengalese di 53 anni residente in provincia di Roma, fermato mercoledì dalla polizia ferroviaria della capitale, è stato denunciato per violazione dell'obbligo di quarantena ed è ricoverato al Policlinico Umberto I. Ora è partita la caccia ai suoi contatti. Uno dei tanti casi ... Leggi su ilgiornale

