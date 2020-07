Positivo Covid con la febbre: bloccato in stazione. Ha girato per giorni da Ravenna a Roma (Di venerdì 10 luglio 2020) L'uomo è un 53enne bengalese, arrivato da Dacca. Fermato a Termini, sarà denunciato per violazione della quarantena. Dopo il tampone a Fiumicino era stato sottoposto all'isolamento forzato il 23 ... Leggi su quotidiano

