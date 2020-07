Positivo al Covid, scappa dall’ospedale e viaggia tra Latina e Roma (Di venerdì 10 luglio 2020) Un cinquantenne scappa dall’ospedale di Latina, prende il treno per Roma e poi viene bloccato ad Aprilia. E’ Positivo al Covid: quanti sono a rischio per colpa sua? Sembra davvero che il coronavirus non abbia più la stessa potenza virale di quando tutto è iniziato. Non per questo, però, bisogna abbassare la guardia. Un concetto semplice che però sembra non essere entrato nella testa di tutti. Ieri addirittura un Positivo al Covid è scappato dall’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, e ha messo a rischio la salute e la vita di altre persone prendendo un treno per la Capitale. Ad Aprilia, nel tragitto Latina Roma, è stato ... Leggi su chenews

Agenzia_Ansa : Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e… - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, positivo in viaggio da 5 giorni con tosse e febbre fermato a Termini - Tg1Raiofficial : Denunciato un cittadino bengalese positivo che - volontariamente - ha violato la #quarantena. #Covid_19 - pirata_21 : Cittadella, Padre della sposa positivo al #Covid: tutti gli invitati finiscono in quarantena dopo il matrimonio. Io… - piobulgaro : ? ULTIMA ORA - POSITIVO AL COVID-19 VIAGGIA IN TRENO PER MEZZA ITALIA. FERMATO DOPO 5 GIORNI! Ecco dove ??… -