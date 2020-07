Pordenone-Pisa in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Le informazioni e come vedere Pordenone-Pisa, match valevole per la trentatreesima giornata di Serie B 2019/2020. Sfida tra neopromosse, con un Pordenone ormai senza limiti: con cinque vittorie nelle ultime sette partite i veneti sono a -3 dal Crotone secondo, vicinissimi al sogno di una promozione diretta. I toscani hanno invece messo al sicuro la salvezza e ora possono sognare la partecipazione ai playoff. La classifica permette alla squadra allenata da D’Angelo di andare a giocare sul neutro di Trieste senza pressioni, provando a sorprendere ancora. Calcio d’avvio alle ore 21:00 di venerdì 10 luglio. La diretta streaming è affidata alla piattaforma di DAZN. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieB Pordenone-Pisa in tv oggi: ecco come seguire la sfida del trentatreesimo turno - CentotrentunoC : Consueto appuntamento settimanale con #SardiOnTheRoad: protagonisti in #SerieB Salvatore Burrai col #Pordenone e An… - TremilasportWeb : #SerieB #Pordenone – Tesser: “Pisa forte e in grande forma” - TUTTOB1 : Pisa: i convocati contro il Pordenone - JOSMiguelGmez99 : Serie B:???? Juve Stabia-Virtus, Ascoli-Salernitana, Benevento-Venezia, Chievo-Trapani, Cittadella-Crotone, Empoli-Fr… -