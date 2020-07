Pontecagnano Faiano, finanziamento da 3,5 mln per l’ampliamento della scuola “Moscati” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Sicurezza, fruibilità degli spazi e migliori opportunità per tutti continuano ad essere gli elementi in cima alla nostra agenda amministrativa, che rivolge sempre uno sguardo particolare ai bambini, patrimonio insostituibile ed inestimabile di questa città. Un ringraziamento a quanti hanno lavorato a questo progetto con costanza e tenacia, contribuendo al raggiungimento di un altro obiettivo fondamentale, che va ad aggiungersi a quelli che abbiamo proclamato con soddisfazione in questi giorni”. Lo dice il sindaco di Pontecagnano Faiano (Salerno), Giuseppe Lanzara, nell’annunciare il finanziamento per l’adeguamento sismico, impiantistico, energetico e l’ampliamento della scuola A. Moscati di Faiano. Sono 3,5 i milioni di euro destinati ... Leggi su ildenaro

Il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, ha inaugurato due nuove sedi dell'associazione in provincia di Napoli. Si tratta delle sezioni di Nola ...

Finanziato l'adeguamento sismico, impiantistico, energetico e l'ampliamento della Scuola A. Moscati di Faiano. Approvato, ieri, con DD 679, lo schema di convenzione relativo all'aggiornamento del Pian ...

