Ponte San Nicola, la senatrice Ricciardi scrive ai vertici del Consiglio Superiore dei Lavori Pubbici (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiResta d’attualità la vicenda del Ponte San Nicola di Benevento, struttura realizzata dall’ingegnere Riccardo Morandi negli anni cinquanta. A intervenire è la senatrice Sabrina Ricciardi, membro dell’ottava commissione al Senato “Lavori pubblici e Infrastrutture”. La parlamentare beneventana del Movimento Cinque Stelle, preso atto della pubblicazione delle ‘Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti’ ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Di seguito, l’intervento della Ricciardi: “Il Consiglio ... Leggi su anteprima24

L'iniziativa del Ministero è calzante anche per una problematica che interessa la città di Benevento, dotata di un'infrastruttura più volte interdetta alla circolazione proprio per motivi di sicurezza ...