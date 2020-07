Polmonite sconosciuta: la nuova malattia sarebbe più mortale del coronavirus (Di venerdì 10 luglio 2020) C'è un nuovo virus che spaventa il Kazakistan. Una "Polmonite sconosciuta" potenzialmente più mortale del coronavirus che dall'inizio dell'anno ha provocato oltre 1.700 vittime nel Paese dell'Asia centrale. E il numero di casi sta aumentando in modo significativo dalla metà del mese di giugno secondo quanto ha reso noto l‘ambasciata cinese in Kazakistan in una comunicazione diffusa ieri ai propri cittadini. "Il dipartimento della Sanità del Kazakistan ed altre agenzie stanno eseguendo ricerche comparative e non hanno definito la natura del virus della Polmonite", si legge nella comunicazione riportata dalla Cnn. In alcune aree del Paese le autorità stanno segnalando centinaia di nuovi casi al giorno. Finora i principali focolai del nuovo ... Leggi su howtodofor

HuffPostItalia : Una nuova 'polmonite sconosciuta' in Kazakistan, 'più mortale del coronavirus' - Adnkronos : '#Polmonite sconosciuta in #Kazakistan', #Cina lancia l'allarme - cosmico77 : RT @ultimenotizie: Una nuova 'polmonite sconosciuta', potenzialmente più mortale del #coronavirus, ha ucciso oltre 1.700 persone finora que… - Tg3web : L'ambasciata cinese in Kazakistan lancia l'allarme su una polmonite sconosciuta che sarebbe più pericolosa di quell… - Riccardo957 : RT @Teresat14547770: Kazakistan: Cina mette in guardia, 'polmonite sconosciuta' - Ultima Ora - ANSA -