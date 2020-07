Politano | Il calciatore a Capri con Ginevra Sozzi, tenerezze sotto al sole (Di venerdì 10 luglio 2020) Matteo Politano, calciatore dell’Inter attualmente in forza al Napoli, sta vivendo una nuova storia d’amore con Ginevra Sozzi. Abbracci bollenti a Capri. Matteo Politano sembrerebbe aver dimenticato del tutto Silvia Di Vincenzo, l’attaccante di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito al Napoli, ha cambiato vita con la nuova fiamma Ginevra Sozzi. Quello che aveva tutta l’aria … L'articolo Politano Il calciatore a Capri con Ginevra Sozzi, tenerezze sotto al sole è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

sscalcionapoli1 : Malfitano: “Lozano sta dimostrando di avere qualità, Politano è un buon calciatore, Milik? Uno forte come lui non n… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Malfitano: 'Lozano sta dimostrando di avere qualità, Politano è un buon calciatore, Milik? Uno forte come l… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Malfitano: 'Lozano sta dimostrando di avere qualità, Politano è un buon calciatore, Milik? Uno forte come l… - napolimagazine : IL PARERE - Malfitano: 'Lozano sta dimostrando di avere qualità, Politano è un buon calciatore, Milik? Uno forte co… - GhostJR_ : @FinallySisa Perché Politano non è un calciatore da Napoli, semplicemente. E perché merita di sentire sempre fiducia visto come è arrivato! -

Ultime Notizie dalla rete : Politano calciatore Politano | Il calciatore a Capri con Ginevra Sozzi, tenerezze sotto al sole CheDonna.it Politano | Il calciatore a Capri con Ginevra Sozzi, tenerezze sotto al sole

Matteo Politano, calciatore dell’Inter attualmente in forza al Napoli, sta vivendo una nuova storia d’amore con Ginevra Sozzi. Abbracci bollenti a Capri. Matteo Politano sembrerebbe aver dimenticato d ...

Corbo: 'Svista su Lozano, va subito tolto dal mercato! Politano è un trapano che non scava'

Anche Eljif Elmas ha scelto di trascorrere una giornata al largo di Capri, il giovane centrocampista macedone è però su un'altra imbarcazione. Giornata di relax per i calciatori del Napoli che riprend ...

Matteo Politano, calciatore dell’Inter attualmente in forza al Napoli, sta vivendo una nuova storia d’amore con Ginevra Sozzi. Abbracci bollenti a Capri. Matteo Politano sembrerebbe aver dimenticato d ...Anche Eljif Elmas ha scelto di trascorrere una giornata al largo di Capri, il giovane centrocampista macedone è però su un'altra imbarcazione. Giornata di relax per i calciatori del Napoli che riprend ...